Бумаги РусАгро интересны для покупки в настоящее время - "Мои Инвестиции"

Бумаги "РусАгро" интересны для вложений в настоящее время на фоне нормализации балансов по сельскохозяйственным культурам, снижения экспортных пошлин и роста бизнеса, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев.

"РусАгро" близка к приобретению 50% в "Нижегородском масложировом комбинате" (НМЖК). Компания управляет маслоэкстракционными и масложировыми производствами, а также имеет сильный портфель брендов (майонез "Ряба", соусы Astoria, маргарин "Хозяюшка"). Масложировой сегмент стал для "РусАгро" ключевым после консолидации компании "Солнечные продукты" и увеличил выручку на 56%, EBITDA - на 35% в 2022 году. В сезоне 2022/23 (сентябрь/август) эмитент работает на высокой рентабельности (EBITDA 17%), выигрывая от рекордного предложения семян подсолнечника. Потенциальное приобретение укрепит лидерские позиции "РусАгро" на рынке. Полная консолидация позволит нарастить выручку до 25%, стать лидером по переработке семян (доля 12%), а также занять 30% долю на рынке майонеза и маргарина., - указывает эксперт в обзоре. - По предварительным данным, продающими акционерами станут российские бизнесмены. В НМЖК партнером является сингапурская Wilmar - крупнейший азиатский производитель пальмового масла. Выкуп последней потребовал бы разрешения правительственной комиссии и пока что административно сложнее. Однако будущее партнерство может стать для "РусАгро" выгодным в отношении экспорта продукции на азиатские рынки. В новом сезоне предложение семян подсолнечника останется на рекордном уровне (более 16 млн тонн) и улучшит положение переработчиков. Динамика сделки означает операционный контроль "РусАгро" уже для предстоящей уборки урожая. Мы считаем расширение масложирового дивизиона стратегически привлекательным из-за большой экспортной ориентации, лидерских позиций компании и структурного увеличения предложения подсолнечника от фермеров".

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