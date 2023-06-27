.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВТБ
.
27 июня 2023 года 15:01
"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВТБ
"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВТБ, а также держать их в портфелях, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Банк продолжил публиковать свои месячные финансовые результаты по МСФО, представив показатели за май и 5 месяцев 2023 года. Данные для сравнения за аналогичные периоды прошлого года по-прежнему ВТБ не публикует. По оценке самого банка, компания продемонстрировала "высокие показатели прибыльности". Однако, если сравнить с результатами за апрель, то чистая прибыль снизилась почти на 50%", - констатирует эксперт. Снижение чистой прибыли почти вдвое с прошлого месяца, на взгляд Хусаиновой, связано прежде всего с тем, что прибыль за май не учитывает единоразовых доходов от переоценки валютной позиции и консолидации банка РНКБ. В мае валютная позиция ВТБ была закрыта и колебания курса уже не оказывали существенного влияния на прибыль банка (при укреплении курса рубля ВТБ отражал отрицательную переоценку валютного капитала, при ослаблении - положительную). Значения от 30 млрд руб., по оценке аналитика, можно считать нормальной органической прибылью банка. "По итогам двух месяцев II квартала 2023 года чистая прибыль уже достигла 93,8 млрд руб., - отмечает аналитик. - Менеджмент банка уверен, что 400 млрд руб. прибыли по итогам года - вполне достижимая цифра. Но на итоговый результат может повлиять в том числе краткосрочное увеличение ключевой ставки Банка России. Так, повышение на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода банка в размере около 18 млрд руб. Мы не рекомендуем акции ВТБ к покупке и не советуем держать их в вашем портфеле. В финансовом секторе выделяем бумаги Сбера с целевой ценой в 278 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 июня 2023 года 19:45
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс Мосбиржи поднялся в район 2780 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и металлургов, выступавших ранее аутсайдерами. читать дальше
.27 июня 2023 года 19:31
Рубль завершил торги вторника разнонаправленной динамикой в основных парах с учетом действовавших на него смешанных факторов
Москва. 27 июня. Доллар США слегка понизился, евро подрос по итогам торгов вторника на Московской бирже. Рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более существенного падения в паре с евро и на фоне активно дешевеющей нефти. читать дальше
.27 июня 2023 года 19:25
Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник умеренное снижение вслед за негативной динамикой UST
Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник умеренное снижение вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам торгов оказались незначительными. читать дальше
.27 июня 2023 года 19:02
Акции китайской фармацевтической компании Fosun Pharma на текущих уровнях выглядят неоправданно дешевыми, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Акции Fosun Pharma на текущих уровнях выглядят неоправданно дешевыми, тогда как с финансовыми показателями у компании полный порядок, -... читать дальше
.27 июня 2023 года 18:45
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fortive Corp. с целевой ценой $80 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Недавно компания провела день инвесторов, на котором... читать дальше
.27 июня 2023 года 18:21
"Финам" повысил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $135,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале компании. Потенциал роста с текущего уровня составляет 16,2%. "От исторического максимума акции Oracle скорректировались... читать дальше
.27 июня 2023 года 17:54
"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 6355 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Бумаги "ФосАгро" в 2022 году демонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими акциями российских эмитентов на... читать дальше
.27 июня 2023 года 17:31
Ситуация для рубля остается неблагоприятной; потеряв поддержку фактора налогового периода, скорее всего, национальная валюта перейдет к более устойчивому ослаблению, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Ситуация для рубля остается неблагоприятной. Нефть остается недалеко от минимальных с... читать дальше
.27 июня 2023 года 17:08
Котировки золота, вероятно, останутся в диапазоне $1900-1950 за тройскую унцию в ближайшее время, факторов для роста пока нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Цены на золото не смогли удержать важный уровень в $1940 за тройскую унцию. Макроэкономические данные говорят о... читать дальше
.27 июня 2023 года 16:37
Акции Pfizer, скорее всего, будут торговаться под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc., скорее всего, будут торговаться под давлением в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Пытаясь оправиться от снижения спроса на вакцину от Covid-19, Pfizer стремится догнать Novo Nordisk и... читать дальше
.27 июня 2023 года 16:07
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land - согласно данным China Index Academy, продажи домов в КНР в июне текущего года выросли по площади на 18,5% м/м, но оказались ниже на 44% г/г; увеличение месячных продаж говорит о постепенном восстановлении... читать дальше
.27 июня 2023 года 15:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской фармацевтической компании Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы считаем чрезмерной распродажу в бумагах эмитента с начала текущего года на фоне... читать дальше
.27 июня 2023 года 15:40
Москва. 27 июня. Доллар США отыграл утренние потери и лишь слегка дешевеет, евро перешел к росту на Московской бирже во вторник днем. Рубль снижается к бивалютной корзине в условиях более существенного падения в паре с евро и на фоне активно дешевеющей нефти. читать дальше
.27 июня 2023 года 15:24
Бумаги "РусАгро" интересны для вложений в настоящее время на фоне нормализации балансов по сельскохозяйственным культурам, снижения экспортных пошлин и роста бизнеса, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев. "РусАгро" близка к приобретению 50% в "Нижегородском... читать дальше
.27 июня 2023 года 14:41
ЦБ РФ, скорее всего возобновит повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Текущий уровень инфляционных ожиданий все еще можно характеризовать как повышенный. Так, для сравнения, в среднем за 2017-2019 годы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.