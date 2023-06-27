"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВТБ, а также держать их в портфелях, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Банк продолжил публиковать свои месячные финансовые результаты по МСФО, представив показатели за май и 5 месяцев 2023 года. Данные для сравнения за аналогичные периоды прошлого года по-прежнему ВТБ не публикует. По оценке самого банка, компания продемонстрировала "высокие показатели прибыльности". Однако, если сравнить с результатами за апрель, то чистая прибыль снизилась почти на 50%", - констатирует эксперт.

Снижение чистой прибыли почти вдвое с прошлого месяца, на взгляд Хусаиновой, связано прежде всего с тем, что прибыль за май не учитывает единоразовых доходов от переоценки валютной позиции и консолидации банка РНКБ. В мае валютная позиция ВТБ была закрыта и колебания курса уже не оказывали существенного влияния на прибыль банка (при укреплении курса рубля ВТБ отражал отрицательную переоценку валютного капитала, при ослаблении - положительную). Значения от 30 млрд руб., по оценке аналитика, можно считать нормальной органической прибылью банка.

"По итогам двух месяцев II квартала 2023 года чистая прибыль уже достигла 93,8 млрд руб., - отмечает аналитик. - Менеджмент банка уверен, что 400 млрд руб. прибыли по итогам года - вполне достижимая цифра. Но на итоговый результат может повлиять в том числе краткосрочное увеличение ключевой ставки Банка России. Так, повышение на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода банка в размере около 18 млрд руб. Мы не рекомендуем акции ВТБ к покупке и не советуем держать их в вашем портфеле. В финансовом секторе выделяем бумаги Сбера с целевой ценой в 278 руб.".

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