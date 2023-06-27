ЦБР, скорее всего, возобновит повышение ставки на одном из ближайших заседаний - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего возобновит повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Текущий уровень инфляционных ожиданий все еще можно характеризовать как повышенный. Так, для сравнения, в среднем за 2017-2019 годы инфляционные ожидания составляли 9,6% г/г, а точечно даже опускались ниже 8% г/г. С учетом наличия таких существенных проинфляционных факторов, как фискальный стимул и ожидаемое оживление потребления, мы полагаем, что происходящая сейчас модерация инфляционных ожиданий вряд ли сможет смягчить настрой ЦБ. Мы по-прежнему ожидаем короткого цикла повышения ключевой ставки в этом году (до 8% г/г уже на ближайших заседаниях) с последующим смягчением в следующем", - пишут аналитики банка.

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