"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 28,35 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой28,35 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 25,32 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что многомиллиардная кубышка "Сургутнефтегаза" традиционно вызывает интерес инвесторов. На конец 2022 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,3 трлн руб. при капитализации около 1,24 трлн руб. На взгляд экспертов, сейчас удачный момент для использования данных средств, например, для покупки активов уходящих из РФ компаний, но пока менеджмент считает, что выгоднее продолжить накапливать кубышку.

"С технической точки зрения акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,32 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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