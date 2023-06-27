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Главная / Мнения аналитиков / Программа выкупа акций Inarctica поддержит котировки бумаг компании - "Газпромбанк Инвестиции"
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27 июня 2023 года 13:53
Программа выкупа акций Inarctica поддержит котировки бумаг компании - "Газпромбанк Инвестиции"
Программа выкупа акций акции Inarctica ("Русская аквакультура") поддержит котировки бумаг компании, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Компания объявила о начале программы выкупа собственных акций на рынке на сумму, не превышающую 1 млрд рублей. Выкупленные акции будут использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. По нашим расчетам, компания может выкупить менее 2% своих акций или существенную долю всех акций в свободном обращении, которая ранее составляла около 14%. В случае, если акции не будут погашены, а переданы менеджменту в качестве программы мотивации, это не повлияет на размер прибыли и дивиденда на акцию. Однако сам выкуп акций с рынка с учетом низкого free-float и ликвидности может позитивно повлиять на их котировки", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-INARCTICA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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