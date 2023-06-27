"Открытие Инвестиции" обновили топ-10 наиболее привлекательных корпоративных бондов со "средним" риском

"Открытие Инвестиции" обновили топ-10 наиболее привлекательных облигаций в категории корпоративных эмитентов "среднего риска" (рейтинг от А до АА+), сообщается в материале начальника отдела анализа долгового рынка инвесткомпании Владимира Малиновского.

В подборку вошли ХКФ Банк Б-07, БалтЛиз БП-4, ПИК К 1Р2, РЕСОЛиБП11, ЯТЭК 1Р-2, ПетрИнж Р1, Европлан Б3, Медси 1Р-01, СэтлГр Б1Р4, Белуга БП4.

"Учитывая сохраняющийся "рыночный" риск, мы ограничили среднюю дюрацию облигаций в нашей подборке сроком порядка 1,2 года, что позволит снизить потенциальное влияние колебания ставок на цены бумаг, - пишет эксперт. - При формировании выборки мы учитывали также и кредитные риски, которые все еще остаются повышенными. Не исключаем, что российские компании в среднесрочной перспективе все еще могут столкнуться с падением продаж, сокращением рентабельности, вынужденным простоем производства, ростом долговой нагрузки, проблемами с рефинансированием задолженности. Тем не менее, мы предполагаем, что компании из нашей выборки достаточно успешно адаптируются к текущим условиям функционирования и с большой вероятностью будут иметь доступ к источникам ликвидности на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе".

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