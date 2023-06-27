Наиболее вероятная цель индекса Мосбиржи на текущей неделе - 2740п - "Финам"

Наиболее вероятной целью индекса Мосбиржи на текущей неделе выступает отметка 2740 пунктов, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Локально фондовый индекс Мосбиржи смотрится перепроданным, не исключена небольшая коррекция вверх, - допускает эксперт. - Но открытие вниз произошло достаточно сильное, поэтому маловероятно, что от этих уровней инвесторы будут покупать акции, тем самым вытягивая рынок вверх. Наиболее вероятна небольшая коррекция вверх от текущих уровней и дальнейшее нисходящее движение, цель на текущей неделе - 2740 пунктов".

По мнению Пухова, единственным драйвером на текущий момент является слабеющий рубль, что может оказать поддержку котировкам акций компаний-экспортеров, в особенности металлургов, которые последнее время демонстрировали динамику лучше рынка.

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