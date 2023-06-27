"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 63 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков по итогам телеконференции для институциональных инвесторов с топ-менеджментом эмитента.

Эксперты отмечают следующие важные факторы:

- Компания подтверждает высокую загрузку мощностей во II квартале 2023 года, драйверы спроса - строительство, автопром и замещение импорта стали.

- Турецкий завод Metallurji недозагружен, показывает слабую прибыль. Завод никогда не был драйвером прибыли, у него высокие издержки.

- "ММК" остается нашим долгосрочным фаворитом с потенциалом роста курса акций чуть выше 35%. Мы ожидаем, что в ближайший год компания вернется к дивидендам. Свободный денежный поток эмитента уже второй год будет на уровне 13-14%. Согласно дивидендной политике компании, при отрицательном чистом долге эта сумма может быть направлена на дивиденды, которые компания не платит с 4К21. По нашим оценкам, накопленная дивдоходность превысит 25% от капитализации. Впрочем, мы не ожидаем крупных разовых выплат, более вероятен их постепенный рост. В ближайшие кварталы мы видим такие катализаторы для котировок, как потенциальный возврат к раскрытию отчетности с июля 2023 года, рост цен на сталь в Китае на фоне ускорения ВВП страны во 2П23 и возврат к дивидендам в отрасли", - пишут аналитики.

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