Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс Мосбиржи просел ниже 2750п

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс Мосбиржи после позитивного старта торгов просел ниже 2750 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" и ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2748,98 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1017,27 пункта (-0,4%); цены "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 85,13 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,6%), ПАО "Плюс" (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,8%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, оживление на китайском рынке может позитивно сказаться на российских акциях.

Внешний фон утром во вторник неоднозначный. С одной стороны, далеко не все рынки в Азии выросли, а с другой - на китайском рынке наблюдается оживление благодаря частному интересу к активам застройщиков. Кроме того, пытается подрасти нефть на фоне приближения вероятного июльского дефицита. В целом просадка понедельника на рынке акций РФ вряд ли повторится, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов. Поводов для полноценного восстановления рынка и возврата к годовым максимумам пока не наблюдается, однако вполне возможен повышенный спрос на отдельные "идейные" бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них "префы" "Сургутнефтегаза", акции МТС, "Татнефти" и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке подходит к концу активная фаза дивидендного сезона. Во вторник последний день с дивидендами на Мосбирже торгуются акции МТС, а на следующей неделе повышенным спросом могут пользоваться акции "Башнефти" (MOEX: BANE), "Группы ЛСР", "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS), НМТП на фоне интересной дивдоходности в преддверии отсечек.

Следующим очевидным катализатором для роста акций компаний станет раскрытие финансовой информации, а также возможная редомициляция. Для американского рынка по-прежнему важна статистика, при этом ожидается сохранение повышенной волатильности до следующего заседания ФРС в июле, полагают эксперты "БКС МИ".

В США накануне индексы акций снизились на 0,04-1,2% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций IT-компаний. "Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае (японский Nikkei просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, пишет Trading Economics.

По мнению аналитиков S&P Global, эти меры могут включать смягчение ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу при получении ипотеки, а также действия, направленные на поддержку внутреннего спроса.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

На нефтяном рынке с открытием торгов в Европе цены стабилизировались. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $74,14 за баррель (-0,03% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $69,38 за баррель (+0,03% и +0,3% в понедельник).

Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, опасаясь возможных сокращения экспортных поставок из страны на фоне дестабилизации политической обстановки, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-8,1% и -9,2% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,9%, ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,2%).

Выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+18,9% и +11,2% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,8%).

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,3%, до 837,6 рубля) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 26 июня, утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд руб., закрытие реестра под выплаты - 7 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 8,45 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 913,44 млн рублей на бумаги "МТС" и 870,32 млн рублей на акции ВТБ).