"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Inarctica ("Русская аквакультура") с целевой ценой 800 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 12 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, говорится в комментарии.

Бумаги российского производителя рыбы сильно отстают от рынка с начала 2023 года, но, по мнению аналитиков, могут пойти в рост. Три причины их купить:

- Благоприятные рыночные условия. На российском рынке атлантического лосося наблюдается дефицит предложения из-за ухода иностранных поставщиков. На этом фоне цены на российский лосось с начала 2022 года подскочили уже почти на 20%.

- Компания может возобновить публикацию отчетов и показать мощные финансовые результаты.

- Акции пока в тени и, по оценке экспертов "Тинькофф Инвестиций", выглядят дешево по мультипликаторам: "С начала 2023 года бумаги Inarctica совсем не выросли, тогда как индекс Мосбиржи в плюсе уже на 35%. Если взять нашу оценку прибыли за 2022 год, то текущий мультипликатор P/E у акций компании составляет всего 5,2х. Это ниже среднего за последние два года и ниже мультипликаторов, с которыми сейчас торгуются акции других продовольственных компаний".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.