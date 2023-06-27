Акции Группы Позитив привлекательны для покупки на текущих уровнях - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Группы Позитив" привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Группа Позитив" попала под санкции ЕС из-за наличия лицензии ФСБ. Директор по связям с инвесторами сообщил: "Лицензия ФСБ - обязательное условие для ведения операционной деятельности в сфере кибербезопасности в России. Она есть у нас и у всех компаний нашей отрасли. В ЕС у компании нет бизнеса, мы ведём его в России и с теми странами, которые не имеют отношения к ЕС".

Более того, в комментарии подчеркивается, что международные интересы компании не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из Российской Федерации, в частности - на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также Индии, ЮАР, Китая.

"Также в пресс-службе подчеркнули, что все санкционные риски были отыграны несколько лет назад, когда перестроили бизнес и выработали новую стратегию, позволившую выйти на биржу, ежегодно наращивать объемы бизнеса и выпускать новые технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии. Таким образом, санкции не повлияют на бизнес. Считаем целесообразно откупать акции "Группы Позитив" на коррекции, желательно в районе 1750 руб.", - резюмируют аналитики.

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