Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 85 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 85 руб./$1 в ближайшее время, полагают аналитики SberCIB Investment Research

"Рубль при открытии торгов в понедельник ослаб до 87 руб./$1 из-за политической напряжённости на выходных, - напоминают эксперты. - Торги российская валюта завершила около 85 руб./$1, где примерно и остаётся этим утром. Учитывая недавнее заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова об оптимальном курсе 80-90 руб./$1, рубль в ближайшее время, похоже, стабилизируется около 85 руб./$1, что станет уровнем его краткосрочного равновесия".

Баррель Brent в понедельник подорожал на $0,33 до $74,18 - вышли прогнозы повышенного спроса на бензин в США в предстоящие выходные перед Днём независимости, отмечается в комментарии. Во вторник утром котировки нефти выросли на $0,5 за баррель и, по мнению аналитиков инвестбанка, продолжат движение в диапазоне $74,5-75,5 за баррель.

"Доходности ОФЗ с постоянным доходом выросли в понедельник на 2-10 б. п. Во вторник ситуация на рынке будет зависеть от решения Минфина по аукционам. Мы допускаем, что ведомство решит отменить их из-за усилившейся волатильности или предложит только выпуск с плавающим купоном. В этом случае доходности российских гособлигаций снизятся на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в SberCIB.

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