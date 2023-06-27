Вероятна стабилизация цен ОФЗ около достигнутых уровней во вторник - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах во вторник, для 10-летних ОФЗ актуальным является диапазон доходности 10,6-10,8% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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