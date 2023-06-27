Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2730-2780п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поводов для полноценного восстановления рынка и возврата к годовым максимумам мы пока не наблюдаем, однако вполне допускаем повышенный спрос на отдельные "идейные" бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них - "префы" "Сургутнефтегаза", "МТС", "Татнефть" и "Совкомфлот", - указывает главный аналитик банка в комментарии.

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