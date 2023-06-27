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27 июня 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник стабилизируются на фоне снижения внутриполитической напряженности

Москва. 27 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, приостановят снижение и стабилизируются на сложившихся уровнях на фоне ослабления внутриполитической напряженности, а также смешанных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, резко подешевели акции технологических компаний. "Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году. На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыли по акциям IT-компаний, дорожавшим в последнее время благодаря надеждам на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции. Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, при этом индексы Шанхая и Гонконга активно растут на ожиданиях новых стимулов. Лидером роста в Азии выступает Гонконг: индекс Hang Seng к 8:32 МСК прибавляет 1,35% и прерывает серию снижений, длившуюся пять сессий подряд. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1%. Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,49% вслед за отрицательной динамикой основных индексов Уолл-стрит накануне. Южнокорейский фондовый индекс Kospi во вторник теряет 0,2%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник утром после умеренного повышения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $74,82 за баррель, что на 0,86% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $74,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,92%, до $70,01 за баррель. Накануне эти контракты выросли в цене на 0,3%, до $69,37 за баррель.

Нефтяные трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные. В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической обстановки может привести к сокращению экспортных поставок нефти из страны. Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители. Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 июня упала в 6,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,07 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,972 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение на фоне возросших внутриполитических рисков.

Рост политической напряженности в стране вызван событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,11% и составил 110 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 июня) потерял 0,04%, опустившись до 866,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,71%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,5%) и "ТМК БО-07" (-0,48%), а в лидерах повышения - облигации "СТМ-001Р-02" (+0,18%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,12%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 29 июня начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Компания разместила дебютный выпуск 3-летних бондов объемом 200 млн рублей в октябре 2022 года по ставке 18% годовых.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") 30 июня начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-03 на 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны квартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 32-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 5,31% годовых, серии А2 - на уровне 4,81% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) приобрело в рамках оферты 1 млн 702,472 тыс. облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 42,56% выпуска. Компания разместила дебютные 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,45% годовых до погашения. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) приняло решение 19 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке квартального купона 5,5% годовых до плановой оферты с исполнением 24 июля 2023 года (заменена на досрочное погашение).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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