Возможно преобладание позитива на рынке акций РФ во вторник - БКС Экспресс

Возможно преобладание позитивного настроения на российском рынке акций на торгах во вторник, считает аналитик БКС Экспресс Игрь Галактионов.

"Торги на российском рынке в понедельник прошли в позитивном ключе. Индекс Мосбиржи открылся с "гэпом" вверх и в ходе основной сессии не опускался ниже закрытия пятницы. На вечерней сессии анонс выступления президента РФ заставил инвесторов сократить риски, что вылилось в волну распродаж, однако посыл лидера был достаточно сдержанным - это позволило отыграть часть просадки после выступления. По факту рынок закрылся в плюсе на 0,6% к концу вечерней сессии пятницы, но механика расчета Мосбиржи предполагает другую базу для сравнения, так что формальный результат составил минус 1,5%, - отмечает эксперт в обзоре. - Во вторник позитивные настроения вновь могут преобладать. Политическая напряженность снизилась и должна постепенно уходить с повестки, уступая место теме закрытия дивидендных "гэпов", редомициляции и возвращения к раскрытию корпоративной информации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.