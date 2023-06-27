Курс рубля может уйти ниже 84 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару может уйти ниже уровня в 84 руб./$1 в ближайшее время на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, при этом справедливая стоимость американской валюты на текущий момент находится в диапазоне 84-85 руб./$1, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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