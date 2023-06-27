"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,2 по совокупному доходу на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Хотя основной потенциал роста стоимости бумаг ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF, видимо, уже реализовался, фонд продолжает оставаться эффективным инструментом хеджа от волатильности долгосрочных процентных ставок", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

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