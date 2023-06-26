Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник умеренный рост вслед за позитивной динамикой UST

Москва. 26 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренный рост вслед за позитивной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов по итогам торгов немного сузились.

Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 18 базисных пунктов - до 42,58% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 12,55% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 30 базисных пунктов - до 69,12% от номинала (доходность снизилась также на 4 базисных пункта - до 8,87% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 24 базисных пункта - до 63,53% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в цене 77 базисных пунктов, подорожав до 45,93% от номинала (их доходность снизилась на 68 базисных пунктов и составила 34,73% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 226 базисных пунктов - до 45,53% от номинала (доходность снизилась на 156 базисных пунктов и составила 26,38% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 84 базисных пункта, подорожав до 42,16% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов, составив 22,55% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 21 базисный пункт - до 89,81% от номинала (его доходность снизилась на 52 базисных пункта и составила 52,38% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 июня в целом была позитивной, котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно подросли на фоне растущих в цене US Treasuries. Внимание глобальных инвесторов на этой неделе будет направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции. Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

Главный экономист TS Lombard по США Стив Блиц, который предупредил о плохом состоянии банковской системы страны в начале этого года, теперь говорит о том, что рецессия в американской экономике может наступить в ближайшие месяцы. "Взгляд на рецессию остается в значительной степени неизменным", - отметил он, поскольку банки ограничивают объемы кредитования, в то время как квартальная прибыль компаний, похоже, снова снизилась. И то, и другое является признаком того, что темпы роста экономики США замедляются. Согласно анализу TS Lombard еженедельных данных Федеральной резервной системы, темпы роста кредитования в малых и крупных банках страны практически сошли на нет.

Кроме того, исходя из основанных на данных Минфина расчетов TS Lombard, поступления от корпоративных налогов в США с начала текущего года по 16 июня снизились на 12%. Это указывает на то, что прибыли компаний продолжают снижаться после того, как они упали по итогам четвертого квартала прошлого года и первых трех месяцев текущего года. По словам Блица, более низкие налоговые платежи означают более низкую прибыль. А более низкая прибыль, вероятно, приведет к большему количеству увольнений и замедлению роста заработной платы, что может усугубить влияние замедления кредитования и резкого наращивания выпуска госбумаг.

Рецессию предвещает и ситуация на рынке US Treasuries. Доходность двухлетних облигаций сейчас составляет 4,724% годовых, десятилетних - 3,717% годовых. Таким образом, разница превышает 1 процентный пункт, что является максимальным гэпом с начала марта. Перед каждой рецессией в прошедшие 50 лет доходность краткосрочных инструментов также была выше, чем у "длинных" бумаг. "Сильно перевернутая кривая доходности означает, что риски рецессии растут, это просто и понятно, - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии Glenmede Майкл Рейнольдс. - Рынок госбумаг говорит нам, что нас ждут проблемы на экономическом фронте. Может не сразу, но ждут".