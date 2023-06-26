"БКС МИ" повысил целевую цену акций FedEx до $260

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций FedEx Corp. с $240 до $260 за штуку на фоне сильных результатов компании за финансовый 4К22, сообщается в обзоре. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Компания 20 июня отчиталась за финансовый 4К22 выше консенсуса. Выручка в отчетном периоде снизилась на 10% до $21,9 млрд, скорректированная операционная прибыль - на 21%, скорректированная операционная рентабельность -на 110 б.п. г/г до 8,1%. Скорректированная прибыль на разводненную акцию снизилась до $4,94 с $6,87 годом ранее, но превысила консенсус ($4,89). За полный год компания заработала $14,96/акц.", - пишут эксперты.

Также они отмечают, что в последние годы компания росла вместе с потребительским сектором, а в особенности ее поддерживала онлайн-торговля. Вместе с тем такие негативные факторы, как торговые споры, пандемия и инфляционное давление ограничивали рост. В FedEx сменился менеджмент, новый CEO делает акцент на доходности акционеров.

"В подтверждение уверенности в перспективах бизнеса менеджмент повысил дивиденды на 10%. Бумага FedEx на данный момент выглядит привлекательно, особенно если менеджмент вернется к выполнению пятилетнего плана", - резюмируют стратеги "БКС МИ".

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