"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 2180 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,5%, стоп-приказ: 1630 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды по итогам 2022 года по 199,89 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, напоминают аналитики. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 9,47%, а по привилегированным - 11,2%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 5 июля 2023 года.

"С технической точки зрения бумага тестирует сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,18", - указывают эксперты "Финама".

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию.

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