"БКС МИ" понизил целевую цену акций Amgen до $260

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Amgen с $270 до $260 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Ждем ускорения роста выручки в ближайший год на фоне увеличения количества выдаваемых рецептов на онкопрепараты в результате роста посещений клиник пациентами и постановки новых диагнозов, - пишут аналитики. - Также позитивны для выручки новые выведенные на рынок лекарства, биоаналоги и продукты, которые компания получила в результате сделок M&A и покупки лицензий у разработчиков. Компания серьезно инвестирует в НИОКР и покупку активов".

Эксперты напоминают, что в 1К23 скорректированная прибыль на акцию (EPS) снизилась до $3,98 с $4,25 годом ранее. Показатель превысил консенсус на $0,13. Совокупная выручка сократилась на 2% до $6,11 млрд и оказалась ниже консенсуса на $72 млн. Amgen планирует в период до 2030 года включительно возвращать акционерам около 60% чистой прибыли не по GAAP в форме дивидендов и обратного выкупа акций. Недавно было объявлено об увеличении суммы годовых дивидендов на 10% до $8,52/акц., что соответствует доходности около 3,7%.

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