Рынок акций Китая краткосрочно будет зависеть от степени господдержки экономики - Freedom Finance Global

Китайским индексам для продолжения роста необходим комплекс стимулирующих мер, динамика фондового рынка в краткосрочной перспективе будет зависеть от степени господдержки экономики страны, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова.

"Акции в Гонконге падают пятую торговую сессию подряд ввиду ухудшения прогнозов роста экономики КНР. Бумаги техгигантов традиционно реагируют на макроэкономические новости активнее остального рынка. В понедельник новый прогноз опубликовало S&P Global: по расчетам агентства, ВВП Китая в 2023 году увеличится на 5,2% вместо ожидавшихся ранее 5,4%. Опасения инвесторов неслучайны. Восстановление китайской экономики замедляется второй месяц подряд, а придавшее позитива рынку внезапное снижение ключевой ставки НБК не было продолжено ожидаемым принятием дополнительных стимулирующих мер со стороны китайского правительства. На состоявшемся 16 июня заседании оно ограничилось вербальными интервенциями, в частности заявлениями о необходимости обдумать меры поддержки "более тщательно", - указывает эксперт. - Для продолжения роста китайских индексов необходим комплекс стимулирующих мер. Традиционно в их числе могут оказаться инвестиции в инфраструктуру, послабления для рынка недвижимости, новые заимствования и продолжение мягкой денежно-кредитной политики. Динамика китайского рынка в краткосрочной перспективе будет зависеть от степени господдержки экономики".

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