Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2500п летом 2023г - "Финам"

Козыри российского рынка акций уже практически использованы, возможно снижение индекса Мосбиржи до уровня 2500 пунктов в течение текущего лета, считает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых.

"На мой взгляд, не стоит недооценивать геополитические риски. В скором времени ситуация может обостриться из-за зерновой сделки, ЗАЭС и массовой мобилизации на Украине, поэтому имеет смысл выйти в наличные хотя бы частично. Кроме того, неотраженными остаются риски рецессии на Западе, которая повлияет на спрос на сырьевые товары - на их объемы и цены. Данные по PMI в Европе и США вышли довольно слабыми, и в скором времени можем увидеть пересмотр прогнозов по экономическому росту в меньшую сторону, - пишет эксперт в обзоре. - Не стоит также недооценивать фактор ожиданий снижения прибыли и дивидендов нефтегазового сектора из-за ослабления цен на топливо, сокращение добычи и демпфера, а также возможного увеличения налогов на компании для финансирования бюджета. Сектор формирует около половины капитализации индекса Мосбиржи. При этом козыри рынка уже практически использованы. Дивиденды по большей части выплачены, и те, кто хотел, их реинвестировал. Из крупных плательщиков остается "Роснефть" (около 200 млрд рублей в июле). Позитивные отчеты также уже отражены в ценах. Остается фактор поддержки от девальвации рубля при сценарии постепенного и умеренного снижения (не шокового) национальной валюты. Белоусов назвал оптимальным курсом 80-90 руб./$1. Но в целом риски ассиметричны, и мой базовый сценарий - это коррекция летом примерно на 10%, до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Часть инвесторов может переложиться в облигации после летнего дивидендного сезона, которые предлагают больший периодический процент, чем дивидендная доходность по индексу, при меньших ценовых рисках. Поэтому я бы не стала ловить отскоки, усредняться и использовать плечо".

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