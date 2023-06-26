"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Hormel Foods

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций пищевой компании США Hormel Foods на фоне слабого прогноза прибыли и неослабевающих проблем в цепочках поставок, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания испытала проблемы с увеличением рентабельности, а два квартала подряд отчитывалась о падении прибыли. Выручка хуже ожиданий: негативное влияние снижения объемов перевесило повышение цен. Прогноз менеджмента на 2023 финансовый год предполагает снижение прибыли на 3% (среднее значение диапазона), - отмечают эксперты. - Технически с апреля 2022 года акции демонстрировали "медвежий" паттерн более низких максимумов и минимумов. Фундаментально бумага торгуется на уровне 22х EPS 2024e, что выше среднего по аналогам 19х. Мультипликатор P/S на уровне 1,8х находится ниже среднего по аналогам 2,3х, а дивдоходность порядка 2,7% - несколько ниже средней по аналогам (2,8%). Нас беспокоят слабый прогноз прибыли и неослабевающие проблемы в цепочках поставок, мы считаем рекомендацию "держать" оправданной на данной стадии рыночного и экономического циклов".

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