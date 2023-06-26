Спотовая цена газа вряд ли превысит летом уровень в $500/тыс. куб. м - "БКС МИ"

Спотовая цена газа будет волатильной в течение лета 2023 года, но вряд ли превысит уровень в $500/тыс. куб. м, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Цены на газ в Европе на прошлой неделе показали умеренную коррекцию и снизились на 7,5% (до $378/тыс. куб. м). Спотовые цены на СПГ в Азии упали на 11% (до $425/тыс. куб. м), небольшая премия в Азии - редкое событие за последние полтора года, когда на международном рынке доминировали европейские цены. Спрос в Азии, по всей видимости - реакция на резкое снижение цен за последние полгода с декабрьских $1500/тыс. куб. м в Европе. Импорт СПГ в Китай в июне соответствовал уровням июня 2022 года только в первые двадцать два дня месяца, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы ожидаем, что цены до конца текущего лета будут волатильными, но в целом не превысят $500/тыс. куб. м. Затем они заметно превысят эту отметку с наступлением отопительного сезона в октябре или ноябре".

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