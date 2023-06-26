Дальнейший рост цены акций CarMax пока маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший подъем котировок акций CarMax Inc. пока маловероятен, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Результаты CarMax за первый квартал 2024 финансового года оказались значительно лучше консенсус-прогноза, в частности по чистой прибыли ($1,44 на акцию против $0,79). Однако рост котировок на 10% по большей мере отражает уже, на наш взгляд, публикацию отчетности, которую мы оцениваем положительно. Пока не видим потенциала для дальнейшего подорожания ввиду сохраняющегося давления на потребительский спрос из-за высокой инфляции", - указывает эксперт в комментарии.

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