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26 июня 2023 года 15:35
Вероятно продолжение технической коррекции фондовых индексов США в понедельник - Freedom Finance Global
Вероятно продолжение технической коррекции вниз по ключевым индексам в течение торговой сессии понедельника на американском фондовом рынке, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно в отсутствие публикаций значимых для рынка квартальных отчетов и критически важных макроданных. Волатильность перед началом находится на пониженных уровнях. Индекс VIX в минувшую пятницу закрепился на отметке 13,4 пункта, а перед открытием торгов понедельника поднялся до 14,6. В понедельник будут опубликованы данные индекса деловой активности от ФРБ Далласа за июнь, который, как ожидается, поднимется с минус 29,1 до минус 21 пункта. В целом мы предполагаем, что фундаментальные факторы не слишком повлияют на движение рынка, но можно ожидать продолжение технической коррекции по ключевым индексам, - пишет эксперт в обзоре. - В прошедшую пятницу техническая коррекция перекупленного индекса S&P 500 продолжилась. Большинство индикаторов указывают на возможность дальнейшего снижения индекса широкого рынка на предстоящей сессии. В отсутствие фундаментальных факторов поддержки восходящее движение представляется маловероятным. RSI и MACD указывают на переход к краткосрочному "медвежьему" тренду. Движения скользящих средних, за исключением долгосрочных, дают сигнал к продаже. Утренняя динамика фьючерсов также сигнализирует о пессимистичных настроениях инвесторов перед началом торгов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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