"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы в целом позитивно оцениваем конгломератный характер Berkshire, но отмечаем, что выручка холдинга зависит от макроконъюнктуры и часто растет или сокращается вместе с экономикой США. Компания не выплачивает дивиденды, поэтому инвесторы полностью полагаются на прирост капитала. Акции эмитента торгуются с 20х 2023е EPS - выше пятилетнего исторического среднего 17х и среднеотраслевого 18х. Таким образом, мы считаем рекомендацию "держать" справедливой", - указывают эксперты.

Berkshire Hathaway - холдинговая компания с дочерними предприятиями в различных отраслях: страхование, железные дороги, электроэнергетика, нефть и газ, финансовые услуги, промышленность и ритейл.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.