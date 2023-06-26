БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"G-спреды в корпоративном сегменте стремительно снижаются, что связано с ростом кривой доходностей ОФЗ и отстающей динамикой корпоративных бондов. Даже в сегменте наиболее качественных бумаг фиксируется отставание. ОФЗ уже на этой неделе могут стабилизироваться, а вот корпоративные бонды могут, наоборот, демонстрировать слабость. Интересной выглядит перекладка из качественных корпоративных бондов в ОФЗ с расчетом на возврат в будущем, когда риск-премия придет в норму. В высокодоходном сегменте риск-премии опустились к минимумам 2021 года. Это повышает интерес к размещению бондов среди эмитентов, но сокращает привлекательность сектора для инвесторов", - пишет эксперт.

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