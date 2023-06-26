"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group на уровне "покупать" с целевой ценой 5,5HKD за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 30,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции WH Group за последний год снизились сильнее рынка, несмотря на неплохой отчет за 2022 год, в котором выручка выросла на 3,1% г/г, чистая прибыль акционеров увеличилась на 28% г/г, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Бумаги отстали от рынка в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и высокой себестоимостью свиноводческого бизнеса в США, из-за чего прибыль компании в 1К23 снизилась на 66% г/г. При этом компания сохраняет положительное долгосрочное видение бизнеса, видит возможности для улучшения рентабельности за счет автоматизации процессов, контроля издержек, оптимизации ассортимента и контроля за отпускными ценами".

WH Group - вертикально интегрированный производитель продуктов из свинины с активами в Китае, США и Европе. Дополнительные бизнес-направления: логистический бизнес, птицеводство, производство пищевых добавок и красителей и управление сетью розничных продовольственных магазинов.

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