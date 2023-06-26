Размещение нового выпуска бондов Россельхозбанка пройдет с минимальной премией или вообще без нее - Инвестбанк Синара

Размещение нового выпуска 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БО-12-002Р, скорее всего, пройдет с минимальной премией или вообще без нее, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Россельхозбанк планирует 28 июня открыть книгу заявок на облигации серии БО-12-002Р на сумму не менее 10 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Ориентир доходности - не выше КБД на сроке 3 года + 140 б. п. Обращающиеся выпуски Россельхозбанка торгуются с премией к ОФЗ около 100 б. п., что вполне справедливо для облигаций госбанка. Заявленный ориентир, скорее всего, будет понижен в ходе сбора заявок и размещение пройдет с минимальной премией или вообще без нее", - пишет Афонин.

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