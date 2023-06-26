Доходности ОФЗ продолжат движение вверх на текущей неделе - Инвестбанк Синара

Доходности ОФЗ продолжат движение вверх на текущей неделе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что на рынке ОФЗ на прошлой неделе преобладали продавцы, в результате чего доходности выросли вдоль всей кривой. В коротких бумагах доходности прибавили от 5 до 50 б. п. и на горизонте до года составили 7,34-8,1% годовых, на среднем участке рост составил от 5 до 15 б. п. до 8,1-10% годовых. Длинные бумаги прибавили в доходности порядка 2-9 б. п., вплотную приблизившись к отметке 11% годовых.

"Весьма вероятно, что на наступившей неделе умеренно пессимистичный настрой инвесторов сохранится, и доходности продолжат двигаться вверх, - допускает Афонин. - Из ключевых событий на этой неделе - аукционы по размещению госбумаг в среду и выход данных по недельной инфляции. На этой неделе по рублевым облигациям запланированы выплаты купонов на сумму 22 млрд руб., погашения на сумму 21 млрд руб., амортизации в размере 2,6 млрд руб. По еврооблигациям ожидаются выплаты купонов на сумму $26 млн (Газпромбанк - 1,2 млрд руб., Газпром - $5,6 млн и CHF5,1 млн), погашения и амортизации не предусмотрены".

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