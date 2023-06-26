Главные события недели - SberCIB

Индексы деловой активности в Китае в июне выйдут на текущей неделе, также Банк России опубликует результаты опроса населения об инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

26 июня:

- Банк России опубликует результаты опроса по инфляционным ожиданиям;

- Индекс делового климата IFO в Германии в июне.

27 июня:

- Заказы на товары длительного пользования в США за май;

- Индекс цен на жилье США в апреле;

- Продажи нового жилья в США по итогам мая;

- Индекс доверия потребителей США от Conference Board в июне.

28 июня:

- Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России;

- Индекс потребительского климата Германии от Gfk в июле.

29 июня:

- Индекс потребительских цен Германии в июне;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости США в мае.

30 июня:

- Индекс потребительских цен еврозоны в июне;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США по итогам мая;

- Индексы деловой активности в Китае в июне;

- Розничные продажи в Германии за май;

- Безработица в Германии в июне.

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