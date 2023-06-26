Рынок акций РФ утром просел ниже 2750п по индексу МосБиржи на негативных факторах

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник ускорил снижение на фоне негативных сигналов с внешних рынков капитала на опасениях торможения мировой экономики, а также из-за возросших внутриполитических рисков; индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2741,54 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1018,52 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар стоит 84,81 рубля (+0,11 рубля), на старте утренних валютных торгов курс поднимался до 87,23 руб./$1.

Рост внутриполитической напряженности был обусловлен событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии действующего в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3,7% и -1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), ПАО "Плюс" (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале неделе на рынке сохранится повышенная волатильность в свете опасений возможного продолжения "политической повестки". Пока участники рынка занимают выжидательную позицию, но не исключен рост оптимизма ближе к финалу торгов понедельника, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в понедельник негативный. Фундаментальные условия рынка нефти не меняются, а главной проблемой остается недостаточный рост спроса в Китае. Рубль с утра показал ослабление, реагируя на события внутренней политики. Однако именно слабый рубль может оказать поддержку рынку акций, защитив его от необязательных продаж, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, учитывая нормализацию внутриполитической обстановки можно ожидать закрытия "коротких" позиций игроками и возврата индекса МосБиржи выше отметки 2780 пунктов. На ближайшие перспективы рынка взгляд осторожный: повода для активных покупок, учитывая текущие уровни и дивидендную доходность рынка, а также уязвимость внешних рынков, не наблюдается.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" по итогам дня прогнозируют позитивное закрытие при условии нейтрального или позитивного внешнего фона, так как пик геополитического накала ушел на второй план. В США взгляд на американский рынок остается осторожным, ведь в июле ФРС может вновь пойти на ужесточение - это фактор давления на рисковые активы и драйвер стабилизации американского доллара.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, политика вновь оказывает негативное влияние на настроения инвесторов, пик напряженности пройден, но неприятный осадок еще будет какое-то время оставаться; в понедельник можно ожидать попыток выкупить сильную просадку, наблюдавшуюся вечером в пятницу.

"Мы не ожидаем возобновления активного роста российского рынка акций с периодическим обновлением годовых максимумов. Дивидендный сезон закончился, нефть Brent не желает оправдывать ранние прогнозы многих экспертов и уходить в район $90 за баррель. У рынка просто нет мощных драйверов роста. Однако и на сильное снижение рассчитывать также не стоит - рынком правят частные инвесторы, большинство из которых не очень любит продавать бумаги", - отмечает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,7-1% и завершили неделю в минусе на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены с открытием европейских торгов отскок вверх прекратился. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,94 за баррель (+0,1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $69,17 за баррель (+0,01% и -0,5% в пятницу).

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-9,9%; выплаты за 2022 год - 18,83 рубля на "преф"), также просели акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,2%), Softline (MOEX: SFTL) (-5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,8%).

Выросли бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+24,5% и +30,5% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+10,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+7,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,89 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,28 млрд рублей на акции "Магнита").