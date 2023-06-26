"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" с целевым ориентиром 1500 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"НОВАТЭК" ожидает снижения финансовых показателей по итогам 2023 года на 30%, показателя EBITDA - на 25% из-за падения цен на сжиженный газ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация сейчас в целом характерна для всей отрасли, сказал он в рамках ПМЭФ. Учитывая аномальный рекордный 2022 год, снижение прибыли ожидаемо. Тем не менее, если взять 2021 год, то прибыль будет выше. Поэтому мы сохраняем рейтинг "покупать" и целевой ориентир 1500 руб.", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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