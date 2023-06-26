Торговый диапазон для котировок нефти составит $72-78/барр. на текущей неделе - ПСБ

Торговый диапазон для котировок нефти Brent, скорее всего, составит $72-78/барр. на текущей неделе, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти Brent вернулись к вечеру пятницы на уровень $74/барр., и в понедельник утром пытаются развить отскок. Поддержку рынку нефти, правда, сдержанную, оказывают введение ЕС 11 пакета санкций, способного затруднить перевалку российской нефти, что формирует опасения относительно стабильности поставок из России, а также сохраняющиеся среднесрочные ожидания по дефициту предложения энергоносителей во втором полугодии", - пишет Локтюхов.

По его мнению, потенциал роста котировок в ближайшие дни выглядит ограниченным - существенное давление на рынок акций Китая (Shanghai Composite после "длинных" выходных падает, растеряв почти все приобретения с начала года) и постепенное ухудшение видов на экономику КНР в условиях роста "коротких" ставок в долларах и евро заставляют квалифицировать текущую ситуацию на рынке нефти как непростую.

"В качестве базового сценария на эту неделю видится переход Brent к проторговке достаточно широкого диапазона $72-78/барр. Риски возврата на минимумы в случае ухудшения тональности статистики второй половины недели (в фокусе данные по инфляции в США и Европе, а также PMI КНР) выглядят ощутимыми", - указывает аналитик банка.

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