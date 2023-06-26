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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"
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26 июня 2023 года 10:36
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "держать", оценивая новость об увеличении капзатрат компании на "Арктик СПГ-2" как незначительно негативную. "Новость о том, что в связи с переходом на использование электроприводов стоимость проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" вырастет с изначально заявленных $21,3 млрд до примерно $25 млрд, мы рассматриваем как незначительно негативную для "НОВАТЭКа". Увеличение капзатрат на "Арктик СПГ-2" может быть полностью компенсировано снижением операционных расходов в связи с использованием новой схемы электроснабжения проекта. В худшем сценарии, по нашим оценкам, в отсутствие компенсации роста капвложений за счет уменьшения операционных затрат отток средств на проект в $2 млрд снижает справедливую стоимость "НОВАТЭКа" на 2%. Мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям компании", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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