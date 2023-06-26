"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Humana до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций американского страховщика Humana Inc. до "держать" ввиду давления на рентабельность, сообщается в обзоре аналитиков.

"Восстановление объемов медицинских процедур после пандемии COVID-19 приводит к росту медицинских издержек и сказывается на рентабельности компании. После недавних массовых продаж бумаги стоимостные параметры компании более привлекательны, но, на наш взгляд, осмотрительность оправдана ростом загрузки мощностей в медицине до конца 2023 года, - отмечают эксперты. - В отчете для регулятора 16 июня эмитент показал, что ожидает уровень медицинских расходов в страховом подразделении у верхней границы прогнозного диапазона на год - 86,3-87,3%. Мы полагаем, что рост нагрузки будет сохраняться по меньшей мере шесть месяцев. Понижаем нашу оценку скорректированной прибыли на акцию (EPS) с $28,15 до $28,10 на 2023 год и с $31,90 до $31,80 на 2024 год".

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