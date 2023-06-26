Вероятно укрепление рубля до 85,2 руб./$1 в течение торгов понедельника - SberCIB

Вероятно укрепление рубля до 85,2 руб./$1 в течение торгов понедельника, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу ослаб до 84,7 руб./$1, - напоминают они. - С вечера пятницы резко выросла политическая напряженность, и курс продажи американской валюты в банках превысил 100 рублей. Однако затем ситуация нормализовалась. Этим утром рубль ослаб до 87 руб./$1, но позже восстановился до 85,8. Мы ожидаем его укрепления в течение дня до 85,2 руб./$1".

Баррель Brent в конце прошлой недели подешевел на $0,3 до $73,85. Локальный пессимизм, по мнению аналитиков, был вызван слабыми предварительными индексами деловой активности за июнь в Германии и Франции. В понедельник утром нефть торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия. Эксперты SberCIB ожидают, что котировки Brent смогут закрепиться в диапазоне $74-75 за баррель.

"Котировки ОФЗ с постоянным купонным доходом преимущественно снизились на 0,1-0,3 п. п. В понедельник они, вероятно, еще подешевеют из-за ослабления рубля, но по длинным бумагам снижение цен вряд ли превысит 1 п. п.", - отмечается также в комментарии инвестбанка.

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