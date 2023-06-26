Мощных драйверов для роста или снижения у рынка акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Мощных драйверов роста у российского рынка акций в настоящее время нет, однако и на сильное снижение рассчитывать также не стоит, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Политика вновь окажет негативное влияние на настроения инвесторов. Пик напряженности пройден, но неприятный осадок еще будет какое-то время оставаться. В понедельник ждем попыток выкупить сильную просадку, наблюдавшуюся вечером в пятницу, внешний фон с утра можно назвать слабо позитивным, - пишет эксперт в комментарии. - Мы не ожидаем возобновление активного роста российского рынка акций с периодическим обновлением годовых максимумов. Дивидендный сезон закончился, нефть марки Brent не желает оправдывать ранние прогнозы многих экспертов и уходить в район $90 за баррель. У рынка просто нет мощных драйверов роста. Однако и на сильное снижение рассчитывать также не стоит - рынком правят частные инвесторы, большинство из которых не очень любят продавать бумаги".

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