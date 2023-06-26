Рубль, скорее всего, вернется в диапазон 83,5-84,5 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, вернется в диапазон 83,5-84,5 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы считаем, что на текущий момент стимулов к росту доллара не наблюдается, наоборот, вероятна активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, что может вернуть пару доллар/рубль в диапазон 83,5-84,5 руб./$1. Отметим, что как внешний, так и внутренний фон выглядят вполне стабильными, что также окажет поддержку национальной валюте", - пишет аналитик в комментарии.

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