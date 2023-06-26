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26 июня 2023 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут чуть снизиться под давлением выросших внутриполитических рисков

Москва. 26 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением как выросших внутриполитических рисков, так и нестабильной ситуации на мировых рынках из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рост политической напряженности в стране вызван событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей прошедшей недели на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это минимальный уровень за полгода. Снижение индикатора стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем до 48,5 пункта. PMI в сфере услуг в этом месяце составил 54,1 пункта против 54,9 пункта в мае, сводный показатель - 53 пункта против 54,3 пункта месяцем ранее.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник, исключением выступает только рынок акций Южной Кореи. На прошлой неделе центральные банки сразу нескольких стран подняли базовые процентные ставки, и это усилило опасения экспертов, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,17%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК упал на 1,1% - до самой низкой отметки более чем за пять месяцев. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, причем он демонстрирует отрицательную динамику пятую сессию подряд. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:29 МСК снизился на 0,5% и находится на минимуме почти за три месяца. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,35%.

В свою очередь мировые цены на нефть корректируются вверх в понедельник утром после падения на прошлой неделе. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составила $74,28 за баррель, что на 0,58% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,4% - до $73,85 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 0,49% и достигли $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на 0,5% - до $69,16 за баррель. В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 июня выросла почти втрое по сравнению с предыдущим торговым днем, оказавшись заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 33,422 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,636 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не претерпели существенных изменений.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу подрос всего на 0,04% и составил 110,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 867,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,71%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,33%) и "РЖД-001P-05R" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,2%), "Новотранс-001Р-03" (-0,19%) и "НорНикель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 10,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны ежемесячные.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. После второго доразмещения объем эмиссии увеличился до 1 млрд рублей, и по данным организатора, дальнейших доразмещений в рамках данного выпуска не планируется. Основной выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей эмитент разместил в начале мая. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых (до оферты в мае 2025 года), купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. 26 мая эмитент завершил доразмещение первого дополнительного выпуска в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 12 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июня, объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд рублей до 12 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 27 июня.

ГК "Автодор" установила ставку 1-6-го купонов 3-летних облигаций серии БО-005P-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 10,31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 1-го купона, 80% - в дату погашения выпуска. С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,22 года. Техразмещение запланировано на 29 июня.

ООО "ВИС финанс" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,54% годовых. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, со 2-го по 12-й купоны - 91 день, 13-го купона - 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 30 июня.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 8,56% годовых. Компания разместила выпуск на 30 млрд рублей в декабре 2022 года, срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, при расчете купонов, премия к ставке RUONIA составляет 135 базисных пунктов (1,35%).

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 41-го купона облигаций серии А25 в размере 8,1% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 8,1% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года. По выпуску 4 июля предстоит исполнение оферты.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" (Новосибирск) установило ставку 46-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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