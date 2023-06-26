Доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов в понедельник - ПСБ

Доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов на торгах в понедельник, отыгрывая ослабление рубля, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"С учетом складывающегося новостного фона в начале текущей недели на рынке рублевых гособлигаций, скорее всего, будут преобладать умеренные продажи. Индекс доходности гособлигаций RGBI в понедельник может подрасти до 9,8%. В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать позиции в защитных инструментах с плавающей ставкой купона", - указывает эксперт.

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