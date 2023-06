Падение фондовых индексов США за неделю стало максимальным с марта

Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в ходе торгов в понедельник, исключение - Южная Корея. Нефть дорожает в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей недели на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации.

Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, пишет MarketWatch.

За последние пять дней Dow Jones потерял 1,7%, S&P 500 и Nasdaq уменьшились на 1,4%. Это стало самым значительным недельным снижением индексов с краха Silicon Valley Bank в марте, отмечает MarketWatch.

"Сейчас мы вступаем в фазу стагнации и рецессии", - отмечает главный рыночный аналитик Finalto Нил Уилсон. По его словам, "риски смещаются с инфляции" на замедление темпов экономического роста.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это минимальный уровень за полгода. Снижение индикатора стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем до 48,5 пункта.

PMI в сфере услуг в этом месяце составил 54,1 пункта против 54,9 пункта в мае, сводный показатель - 53 пункта против 54,3 пункта.

Цена акций Virgin Galactic (SPB: SPCE) в последний рабочий день прошлой недели рухнула на 18,4%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic объявила о намерении привлечь до $400 млн в рамках допэмиссии.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) подешевели на 1,2% на сообщениях СМИ, что автопроизводитель готовится начать очередной раунд увольнений в ближайшее время.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали на 3% после подъема по итогам пяти предыдущих сессий подряд. Аналитики ряда банков за последние дни ухудшили рекомендации для бумаг автопроизводителя, ссылаясь на чрезмерный подъем их стоимости.

Стоимость акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) опустилась на 2,5% после того, как профсоюзы объявили о планируемых забастовках сотрудников в более чем 150 кофейнях сети.

Помимо этого подешевели бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,85% и Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,1%.

Между тем котировки акций CarMax Inc. (SPB: KMX) подскочили на 10%. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, в марте-мае снизила чистую прибыль на 37%, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Цена бумаг Smith & Wesson Brands (SPB: SWBI) взлетела более чем на 20% после того, как производитель оружия получил квартальную прибыль выше ожиданий и поднял дивиденды на 20%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 219,28 пункта (на 0,65%) и составил 33727,43 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие примерно на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 33,56 пункта (на 0,77%) - до 4348,33 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 138,09 пункта (1,01%) и завершил сессию на отметке 13492,52 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник, исключением выступает только рынок акций Южной Кореи.

На прошлой неделе центральные банки сразу нескольких стран подняли базовые процентные ставки, и это усилило опасения экспертов, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, пишет Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:29 МСК уменьшилось на 0,1%.

Наиболее значительное снижение котировок показывают акции энергетических Tokyo Electric Power Co. (-3,7%) и Kansai Electric Power Co. (-2,1%), а также интернет-компании Rakuten Group Inc. (-2,4%).

Снижается и стоимость технологических компаний, включая Advantest (-1,1%), Tokyo Electron (-0,7%) и Renesas Electronics (-0,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК упал на 1,1% - до самой низкой отметки более чем за пять месяцев. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, причем он демонстрирует отрицательную динамику пятую сессию подряд.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами снижения котировок выступают акции производителя спортивной продукции Li Ning, подешевевшие на 3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,5%, операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment Group - на 2,3%.

В то же время повысились в цене бумаги биофармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,4%, производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. - на 3,9%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:29 МСК потерял 0,5% и находится на минимуме почти за три месяца.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,8% и 0,7% соответственно.

Также снижается стоимость банков Macquarie Group - на 0,5%, ANZ Bank - на 0,4%, Commonwealth Bank of Australia и Westpac - на 0,6%, National Australia Bank - на 1,2%.

При этом акции Metcash подскочили в цене на 4,2% благодаря хорошей отчетности. Поставщик товаров для супермаркетов увеличил чистую прибыль на 5,5% за финансовый год, который завершился в апреле. Выручка увеличилась на 4,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,35%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. увеличились на 0,8%, сталелитейной Posco - на 2,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,6%.

Между тем цена бумаг SK Innovation упала на 5,8% после того, как энергетическая компания объявила о допэмиссии объемом $900 млн. Полученные средства планируется направить на погашение долга и развитие нового бизнеса, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $74,04 за баррель, что на $0,19 (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%) - до $73,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,12 (0,2%) и достигли $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на $0,35 (0,5%) - до $69,16 за баррель.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.