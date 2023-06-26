26 июня 2023 года 09:00
Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась, рубль отыграл более половины утреннего снижения
Москва. 26 июня. Ситуация на внутреннем валютном рынке спустя чуть более часа после начала торгов на Московской бирже в понедельник стабилизировалась; рубль смог отыграть более половины утреннего снижения, но все еще остается в заметном минусе.
Курс доллара США составил 85,83 руб./$1 в 8:20 МСК, что на 1,13 рубля выше уровня закрытия пятницы (в первые минуты торгов на Мосбирже курс доллара поднимался до 87,23 руб./$1). Евро к этому времени стоил 93,62 руб./EUR1, подорожав на 1,28 рубля (на пике роста в начале торгов его курс достигал 95,28 руб./EUR1). Курс китайского юаня подрос на 15,3 копейки - до 11,862 руб. (против 12,059 руб. в первые минуты торгов понедельника).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной ослабления валютного курса рубля в начале торгов 26 июня является рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Кроме того, дополнительное давление на курс нацвалюты оказывает и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике.
Определенную поддержку нацвалюте оказывают растущие в рамках коррекции цены на нефть. В частности, цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составила $74,04 за баррель, что на 0,26% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,4% - до $73,85 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 0,17% и достигли $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на 0,5% - до $69,16 за баррель. В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
26 июня 2023 года 16:05
Дальнейший подъем котировок акций CarMax Inc. пока маловероятен, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.
"Результаты CarMax за первый квартал 2024 финансового года оказались значительно лучше консенсус-прогноза, в частности по чистой прибыли ($1,44 на акцию против $0,79).... читать дальше
.
26 июня 2023 года 15:40
Москва. 26 июня. Доллар США и евро растеряли весь утренний рост и умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем. Рубль отскочил от минимальных отметок более чем за год в обеих парах и подрастает к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед единым днем уплаты налогов. читать дальше
.
26 июня 2023 года 15:35
Вероятно продолжение технической коррекции вниз по ключевым индексам в течение торговой сессии понедельника на американском фондовом рынке, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.
"Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно в... читать дальше
.
26 июня 2023 года 15:13
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway, сообщается в обзоре аналитиков.
"Мы в целом позитивно оцениваем конгломератный характер Berkshire, но отмечаем, что выручка холдинга зависит от макроконъюнктуры и часто растет или сокращается вместе с... читать дальше
.
26 июня 2023 года 14:46
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.
26 июня 2023 года 14:26
Акции Ford Motor, FedEx Corp. и Alibaba будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.
"Ford объявил о планах по оптимизации бизнеса. Сокращения могут быть анонсированы на этой неделе и затронут прежде всего работников, которым выплачивают зарплату в США.... читать дальше
.
26 июня 2023 года 13:57
"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group на уровне "покупать" с целевой ценой 5,5HKD за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 30,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Акции WH Group за последний год снизились сильнее рынка,... читать дальше
.
26 июня 2023 года 13:34
Размещение нового выпуска 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БО-12-002Р, скорее всего, пройдет с минимальной премией или вообще без нее, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.
"Россельхозбанк планирует 28 июня открыть книгу заявок на облигации серии БО-12-002Р на... читать дальше
.
26 июня 2023 года 13:07
Доходности ОФЗ продолжат движение вверх на текущей неделе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.
Эксперт напоминает, что на рынке ОФЗ на прошлой неделе преобладали продавцы, в результате чего доходности выросли вдоль всей кривой. В коротких бумагах доходности прибавили... читать дальше
.
26 июня 2023 года 12:44
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7173 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.
"Магнит" раскрыл свои финансовые результаты за 2022 год и 1К2023. Результаты за 2022 год мы считаем в целом позитивными.... читать дальше
.
26 июня 2023 года 12:18
дексы деловой активности в Китае в июне выйдут на текущей неделе, также Банк России опубликует результаты опроса населения об инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.
26 июня:
- Банк России опубликует результаты опроса по инфляционным ожиданиям;
- Индекс делового... читать дальше
.
26 июня 2023 года 11:55
Пара доллар/рубль может достичь отметки 84,5 руб./$1 до конца среды под воздействием фактора налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рубль на прошлой неделе временно укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. Последние события привели к... читать дальше
.
26 июня 2023 года 11:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций D.R. Horton Inc., одного из крупнейших американских застройщиков по количеству сданных объектов и выручке, со $120 до $135 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена... читать дальше
.
26 июня 2023 года 11:33
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник ускорил снижение на фоне негативных сигналов с внешних рынков капитала на опасениях торможения мировой экономики, а также из-за возросших внутриполитических рисков; индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза". читать дальше
.
26 июня 2023 года 11:20
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" с целевым ориентиром 1500 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"НОВАТЭК" ожидает снижения финансовых показателей по итогам 2023 года на 30%, показателя EBITDA - на 25% из-за падения цен на сжиженный газ,... читать дальше
.