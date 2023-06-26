Вероятно ослабление рубля на текущей неделе - БКС Экспресс

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США на текущей неделе с обновлением годового максимума по паре, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Рост неопределенности в сочетании со слабеющей нефтью обеспечивает благоприятную конъюнктуру для распродаж национальной валюты. Налоговый период может оказывать сдерживающее влияние, но вряд ли этого будет достаточно для стабилизации курса на текущих уровнях. Годовой максимум по паре USD/RUB на этой неделе может быть переписан, ближайшей целью выступает зона 85,4-86 руб./$1. В случае ее преодоления и фиксации над ней ориентиром может выступить уровень 88 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

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