Возможна повышенная волатильность торгов на рынке акций РФ в понедельник утром - БКС Экспресс

Возможна повышенная волатильность торгов на российском рынке акций в первой половине сессии в понедельник, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Хотя к концу выходных напряженность снизилась, эмоциональный шлейф еще может некоторое время тянуться следом, оказывая давление на фондовый рынок. Впечатление, что в любой момент что-то случится, может сдерживать определенную категорию инвесторов от покупок. Если не появятся новые вводные, то настроения будут поступательно улучшаться, поддерживая интерес к выкупу просадки в акциях. После открытия торгов в понедельник волатильность может быть повышенной. Желание сократить риски будет конкурировать с желанием заработать на выкупе просадки. Во второй половине сессии оптимизм может победить и вывести индексы в устойчивый плюс. Безусловно, этот сценарий предполагает нейтральный или позитивный информационный фон, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи закрыл прошлую неделю ярко выраженным снижением. Основной объем распродаж пришелся на вечернюю сессию пятницы, где оборот торгов был сопоставим с основной сессией: 37 млрд руб. против 44 млрд руб. Котировки оказались под зеркальной зоной поддержки/сопротивления 2740-2750 пунктов и в рамках коррекции еще могут снизиться в район 2700 пунктов. Однако коррекция вряд ли будет иметь затяжной характер. Возврат выше 2750 пунктов может сигнализировать о том, что негатив уже "переварен" и рынок "голосует рублем" за продолжение растущего тренда. Чем быстрее рынок восстановится, тем устойчивее могут быть позитивные настроения на нем в дальнейшем".

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