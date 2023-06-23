Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе завершились распродажами в пятницу

Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе за счет реинвестирования игроками полученных дивидендов завершились в пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, недостаточных стимулирующих мер в Китае, а также объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи на неделе обновил годовой максимум в районе 2820 пунктов, после чего в пятницу упал в район 2795 пунктов.

В период с 19 по 23 июня индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2795,06 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 1039,99 пункта на фоне роста доллара до 84,67 руб./$1 (+0,53 рубля) и подешевевшей августовской нефти Brent до $73,59 за баррель (-3,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с традиционного роста, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть (Brent опустилась к $76 за баррель), индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года, закрепившись выше 2815 пунктов. Локомотивом подъема выступили акции "Магнита" (+8,2%) на корпоративных новостях и бумаги металлургов.

Акции "Магнита" достигли максимума с ноября 2022 года после того как ритейлер опубликовал 16 июня сильный квартальный отчет (чистая прибыль в I квартале выросла на 41,3%, до 15,41 млрд рублей) и выставил для нерезидентов оферту на выкуп 10% бумаг с дисконтом 50% (по цене 2215 руб. за акцию).

"АЛРОСА" (+3%) может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023г, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023. Акции "Ростелекома" (+1,6%) выросли на фоне заявлений главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ о том, что выручка "Ростелекома" в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад.

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть" (-0,7%), назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума (повторное ГОСА пройдет 30 июня).

Несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье, а также в преддверии выступлений главы Федрезерва США Пауэлла. Индекс МосБиржи снизился после 5-дневного роста, но смог удержать рубеж 2800 пунктов за счет ослабления рубля; во "втором эшелоне" раллировали акции девелоперов во главе с ГК "Самолет" (+6,3%).

Акции "Самолета" подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика ГК "МИЦ", одного из крупнейших в московском регионе (покупка включает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Подмосковье). Повышение котировок ускорилось по ходу сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы "Самолета" в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций. "Самолет" не выплачивал дивиденды за 2022 год, но ранее сообщил, что возвращение к дивидендному вопросу возможно в III квартале текущего года.

Бумаги "НОВАТЭКа" (-1,4%) находились под давлением после заявления главы компании Леонида Михельсона об ожидаемом сокращении чистой прибыли в текущем году на 30%, а производства СПГ - до менее 20 млн тонн из-за плановой остановки "Ямал СПГ".

Выросли акции "КАМАЗа" на ожиданиях, что компания в текущем году увеличит свои продажи на 15-20% в условиях отсутствия западных конкурентов - это позволит ей выйти на устойчивую траекторию роста прибыли.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года, однако инвесторы посчитали эти меры недостаточными для возвращения экономики КНР на устойчивую траекторию роста. Нефть Brent на этом фоне просела к $75 за баррель.

В среду рынок акций РФ возобновил подъем вслед за нефтью (Brent вновь поднялась к $77 за баррель) после локальной консолидации из-за выборочной фиксации прибыли игроками на негативных сигналах с внешних площадок в связи с ястребиной позицией Федрезерва США; при этом санкционные новости из ЕС инвесторы проигнорировали (постпреды государств-членов ЕС в среду согласовали очередной пакет санкций в отношении России). Индекс МосБиржи поднялся в район 2820 пунктов во главе с бумагами "Северстали" (+3,5%) на дивидендных ожиданиях.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали заявления агентству "Синьхуа" заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна о том, что экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии.

Поддержку акциям En+ (+3,9%) в среду оказали корпоративные новости - компания сообщила о возобновлении активной фазы строительно-монтажных работ по проекту "Сегозерской ГЭС" в Карелии и планах в ближайшие 2-3 месяца выйти на нужный темп строительства.

Глава ФРС Пауэлл заявил, что регулятору, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя.

В четверг рынок акций РФ незначительно просел из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики внешних площадок на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Индекс МосБиржи остался в районе 2815 пунктов, лидерами отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,9%), выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,3%).

Совет директоров "Полюса" (+0,1%) в четверг признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR компании и одобрил прекращение программ и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи.

Председатель Федрезерва Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. По его словам, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Банк Англии и норвежский ЦБ 22 июня подняли свои ставки на 50 базисных пунктов, что превысило ожидания, а Швейцарский национальный банк - на 25 базисных пунктов.

Нефть Brent из-за опасений в отношении устойчивого спроса откатилась в район $74 за баррель, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов (резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,45 млн).

В пятницу рынок акций РФ ускорил снижение из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent падала ниже $73 за баррель) из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи локально падал ниже 2770 пунктов, после чего отскочил к 2795 пунктам.

Совет ЕС в пятницу утвердил очередной - 11-й - пакет санкций против России, он предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров и технологий через РФ, которые могут использоваться в оборонном секторе. ЕС запретил доступ в порты стран Евросоюза судов, осуществляющих перевалку с судна на судно российской нефти, продаваемой с нарушением price-cap. При этом было продлено исключение для Японии - для покупки нефти с Сахалина условие price-cap не будет действовать до 31 марта 2024 года.

Также ЕС запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", сообщил Совет ЕС. Санкции вступают в силу в субботу, 24 июня.

В период со 19 по 23 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-6%), "ТГК-14" (-5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-5%); лучше рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (+20%), "Северстали" (+11%), "Соллерса" (+11%).

Динамику рынка акций РФ в конце июня по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1010-1080 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".