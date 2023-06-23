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23 июня 2023 года 19:37

Рынок акций РФ в пятницу на внешнем негативе растерял весь недельный прирост, выросли металлурги на ослаблении рубля

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, при этом подросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2795,06 пункта (-0,7%, утром индекс падал ниже 2770 пунктов), индекс РТС - 1039,99 пункта (-1,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 84,67 рубля (+0,62 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-0,7%, доллар вырос на 0,53 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), ПАО "Плюс" (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Совет ЕС в пятницу утвердил очередной - 11-й - пакет санкций против России, он предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров и технологий через РФ, которые могут использоваться в оборонном секторе. ЕС запретил доступ в порты стран Евросоюза судов, осуществляющих перевалку с судна на судно российской нефти, продаваемой с нарушением price-cap. При этом было продлено исключение для Японии - для покупки нефти с Сахалина условие price-cap не будет действовать до 31 марта 2024 года.

Также ЕС запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", сообщил Совет ЕС.

Россия в ответ на 11-й санкционный пакет ЕС расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Статус России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) по итогам пленарной недели 19-23 июня остался прежним, ее членство в группе все так же приостановлено, говорится в сообщении Росфинмониторинга. При этом Россия, как следует из заявлений группы, не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках ФАТФ.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в пятницу откатился примерно к тем же значениям, с которых начинал торговую пятидневку. Из немногих факторов поддержки можно выделить сохранявшуюся слабость рубля, несмотря на приближение пика налогового периода.

Перед выходными с оглядкой на острую геополитику и дешевеющую нефть одни инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, а другие - отложить покупки до начала новой недели. Также участников торгов сдерживала неустойчивость общерыночных настроений. Риск-аппетит, в частности, пострадал из-за монетарных неожиданностей: Банк Англии повысил ставку сильнее прогнозов, а ЦБ Турции поднял ставку с 8,5% до 15%, хотя прогнозировались 20% и даже выше. Другая причина для тревог - слабость выходящих макроданных: предварительные июньские индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны и США вышли хуже прогнозов. В Германии промышленный PMI опустился к 41 пункту - минимуму с лета 2020 года, отмечает эксперт.

В начале будущей недели рубль способен продемонстрировать укрепление на пике налоговых платежей, что может оказать некоторое давление на индекс МосБиржи. Тем не менее, приток реинвестированных дивидендов может позволить индексу МосБиржи переписать годовые вершины в ближайшей перспективе. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 июня - 2725-2835 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, пятница на российском рынке акций прошла достаточно спокойно.

Введение 11-го пакета антироссийских санкций затронуло "Группу Позитив" (MOEX: POSI), чьи акции торгуются на Мосбирже. Как прокомментировали в самой компании, международные интересы бизнеса не связаны со странами Евросоюза, а санкционная повестка на стратегию компании не влияет, отметил эксперт. В итоге бумаги "Группы Позитив" по итогам дня даже подросли на 0,3%.

Лучше рынка продолжили выглядеть акции сталеваров на прежнем драйвере - ожиданиях результативного II квартала, публикаций отчетностей и риторики в отношении дивидендов. В фаворитах сектора на неделе выступили бумаги "Северстали". Хуже рынка в пятницу выглядели акции "Яндекса" на появившейся информации о возможном "развале" сделки по приобретению российской части бизнеса, а также расписки TCS Group на фоне новостей от ЦБ РФ о повышении с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, отмечает Скрябин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, основная сессия 23 июня на российских фондовых площадках проходила в "красном" секторе на внешнем пессимизме: падение на сырьевых рынках, негативная динамика на мировых фондовых биржах, а также новости о вступлении в силу 11-го пакета санкций ЕС против экономики РФ спровоцировали распродажи в российских акциях. В то же время позитивные корпоративные новости и выплаты дивидендов немного сдерживали падение.

Нефть упала на фоне ужесточения монетарных условий рядом ведущих ЦБ и обнародованных планов дальнейшего повышения ставки ФРС. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию понедельника - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в последнее время многие говорят о коррекции на российском рынке акций, но попытки продавить индексы вниз пока заканчивались выкупом бумаг. Тем не менее, внешний фон способствовал распродажам в конце недели. В Евросоюзе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций и объявили о подготовке следующего пакета.

Для металлургов негативом выступают известия, что 11-й пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырье. То есть происходит дальнейшая регионализация рынка сбыта продукции отечественных сталеваров и угольщиков. Последствия этого запрета чуть более широкие, чем прежние ограничения, так как затрагивают возможную продукцию сторонних производителей, как, например, Турции. Просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,2%). Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", при этом работа южной ветки пока не ограничивается, отмечает аналитик.

"Говоря о потенциальной коррекции рынка, можно отметить, что прямых поводов для глубокой просадки нет. Однако и движение вверх в последнее время существенно замедлилось, а объемы торгов сократились. Поэтому отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи может выступать сопротивлением. Значительное число участников торгов уже зафиксировало прибыль и пока не имеет планов на дальнейшие агрессивные покупки. Соответственно, торги могут проходить в коридоре 2720-2820 пунктов до появления новых сильных факторов", - полагает Кочетков.

Попытки рубля воспользоваться повышенным спросом в рамках налогового периода пока не привели к каким-либо достижениям. Поэтому есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85-87 руб./$1. Как минимум, этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса, считает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рынок акций РФ в конце недели скорректировался вниз, растеряв весь рост предыдущих дней, что связано с распродажами на нефтяном рынке, а также пессимистичными настроениями на глобальных площадках после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном продолжении ужесточения монетарной политики (допускается повышение базовой процентной ставки в 2023 году до двух раз).

Индекс МосБиржи откатился от сопротивления 2800 пунктов, однако остается в рамках восходящего среднесрочного тренда. Сильного импульса к снижению пока нет, инвесторы постепенно выкупают подешевевшие бумаги на средства, полученные от дивидендов, полагает эксперт.

Следующая неделя будет насыщена большим количеством корпоративных событий: пройдут заседания акционеров ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Русала" и ряда других компаний. Из статистики выйдут данные по ВВП США, рынку недвижимости, индексу доверия потребителей и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за май, на который в своей монетарной политике ориентируется ФРС. Также будет интересен отчет результатов стресс-тестирования банков, проведенного ФРС.

Нефтяные котировки Brent продолжают двигаться в широком диапазоне $71,5-78,5 за баррель. Сырьевые рынки остаются под давлением повышения процентных ставок мировыми центральными банками. Этот мировой тренд на ужесточение денежно-кредитной политики ставит под угрозу рост мировой экономики, а значит, и спрос на нефть, отмечает Кирсанова.

В Азии в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng после выходного четверга потерял 1,7%, биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-1%) и США (индексы теряют 0,5-0,9% во главе с Nasdaq).

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу отыграли часть дневных потерь.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,59 за баррель (-0,7% и -3,9% накануне), августовская цена WTI - $68,9 за баррель (-0,9% и -4,2% в четверг).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-11,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,3%).

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%, до 2125 руб.; -1% "префы", до 1751 руб.). Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила в пятницу компания. Реестр акционеров для выплат закроется 7 июля. Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

Выросли акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+6,1% и +4,2% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,1% и +5,7% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,9%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+3,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,23 млрд рублей (из них 6,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,05 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,92 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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